SON DAKİKA… Balıkesir Susurluk’taki feci kazada Münevver Karabulut detayı: İkisi de hayatını kaybetti!

2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut'un ailesi, yeni yılda yaşanan bu trafik kazasıyla bir kez daha acı haberle sarsıldı. Hayatını kaybeden Hüseyin Karabulut ile Hafize Karabulut'un Münevver'in amcası ve yengesi olduğu ortaya çıktı.