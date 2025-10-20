Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Balıkesir'de 2 kişinin öldüğü mahallede kan donduran manzara! Başından vurulmuş halde bulundu... Katili Mustafa Emlik mi?
Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:37 Son Güncelleme: 20.10.2025 12:56

SON DAKİKA... Balıkesir'de 2 kişinin öldüğü mahallede kan donduran manzara! Başından vurulmuş halde bulundu... Katili Mustafa Emlik mi?

SON DAKİKA... Balıkesir’de önceki gece hareketli dakikalar yaşandı. Cezaevi firarisi Mustafa Emlik 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi de yaraladı. Çıkan çatışmada Emlik etkisiz hale getirilirken, olayın meydana geldiği mahallede yeni bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki Olcay Özdemir’in evinde tabancayla başından vurulmuş haldeki cansız bedenine ulaşıldı. Özdemir’in Mustafa Emlik tarafından öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor…

DHA Yaşam
SON DAKİKA... Balıkesir’de 2 kişinin öldüğü mahallede kan donduran manzara! Başından vurulmuş halde bulundu... Katili Mustafa Emlik mi?

Olay, İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Apartman sakinleri, Olcay Özdemir'in yaşadığı dairenin kırık pencere camında kan izlerini fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

OLAY YERİ, UZMAN ÇAVUŞ'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERİN İKİ SOKAK ARKASI

Polis, olayın; dün cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in (36), 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi de yaraladığı, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği olayla bağlantısı olup, olmadığını araştırıyor.

Olcay Özdemir'in evinin Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülüp otomobilinin gasbedildiği Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nin 2 sokak arkasında olduğu belirtildi. Olayların başlangıç noktasının Özdemir'in öldürüldüğü ev olabileceği üzerinde durulduğu kaydedildi.

Özdemir'in cansız bedeni, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Balıkesir'de 2 kişinin öldüğü mahallede kan donduran manzara! Başından vurulmuş halde bulundu... Katili Mustafa Emlik mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz