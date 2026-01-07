SON DAKİKA: Balıkesir’de 8 gün sonra cansız bedeni gölde bulunmuştu! Elif Kumal’ın son anları ortaya çıktı!

Edinilen bilgilere göre Elif Kumal, 27 Aralık günü kayboldu. Kendisinden haber alınamaması üzerine jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.
Karadan, havadan ve su altından sürdürülen çalışmalar sonucunda, 4 Ocak günü Erdek Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti'nde aracının içerisinde cansız bedenine ulaşıldı.
Cansız bedenine ulaşılan Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video
SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI!
Öte yandan Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön bilgilendirmede, Elif Kumal'ın suda boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Elif Kumal, 5 Ocak günü Bandırma Doğa Mahallesi'nde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık'ta, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Elif Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalara destek verdi. Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından Kumal'ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.
OTOMOBİLİNİN İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, 911 Arama Kurtarma Derneği, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleriyle karadan, helikopter, Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve dronlarla havadan, deniz polisi ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri tarafından da gölette ve denizde arama çalışması yürütüldü. ATV ve motokrosçular da ekiplere destek verdi. 8'inci günde çalışmalar Elif Kumal ile erkek arkadaşının kenarında kamp yaptıkları Yukarıyapıcı Göleti'nde yoğunlaştırıldı.
YTS İLE OTOMOBİLİN YERİ TESPİT EDİLDİ
Ankara'dan gelen özel ekip, Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yaptığı çalışmada, Kumal'ın otomobilini kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte tespit etti. Gölete dalan dalgıçlar, otomobilin sürücü koltuğunda Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaştı.
GÖLETTEN ÇIKARILAN ARACIN SÜRÜCÜ CAMI AÇIKTI
Elif Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı otomobili, sabah saatlerinde vinç tarafından Yukarıyapıcı Göleti'nden çıkarıldı. Sürücü kapısındaki camın yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patladığı görülen otomobilde, olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
'ELİF ONU ARAYIP, 'ARABANIN KAPILARI KİLİTLİ' DEMİŞ'
Olaya ilişkin Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, arama çalışmalarının 7'nci günündeyaptığı açıklamada, Enis G.'nin 28 Aralık sabahı kendisini aradığını belirterek, "Beni aradı, benimle iletişim kurarken, 'Arabanın kapıları kilitli' diye bir ifade kullandığını söylüyor, Elif'in onu arayıp. Ne yapması lazım? Bütün jandarma, polis yığması lazım değil mi? Ben ne zaman haber aldım? 11.23. Karakollara 12.00 civarı, 12.00'dan sonra haber gidiyor. Darbedilme var, havalara ateş açılma var, şahitlerimiz var. Arabanın kapılarının kilitli olduğu söylenen ben. Panik yapılması gereken kaç sebep sayabilirim size? Bir sürü suç sayıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
ARACINDA KAFA KARIŞTIRAN DETAYLAR!
Göletten çıkarılmasının ardından görüntülenen aracın sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı görüldü. Aracın alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma olduğu tespit edilirken, olayın ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının Elif Kumal'ın aracına ait olduğu da kesinleşti. Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu, aracın göletten çıkarılmasının ardından yapılan incelemede ise bu parçaların da aynı araca ait olduğunun anlaşıldığı öğrenildi.
ARAÇ NEDEN PARK KONUMUNDA?
Öte yandan araçta yapılan incelemede ön lastiklerin patlak olduğu belirlendi. Ayrıca vitesin park (P) konumunda olduğu ve el freninin çekili olduğu görüldü. Ancak aracın bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu, yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği henüz netlik kazanmadı. Araçta dikkat çeken bir diğer detay ise sürücü tarafındaki camın bir miktar açık olması oldu. Ortaya çıkan bu bulgular, olayın seyrine ilişkin soru işaretlerini artırırken, Elif Kumal'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.