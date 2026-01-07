SON DAKİKA: Balıkesir’de 8 gün sonra cansız bedeni gölde bulunmuştu! Elif Kumal’ın son anları ortaya çıktı!

ARAÇ NEDEN PARK KONUMUNDA?

Öte yandan araçta yapılan incelemede ön lastiklerin patlak olduğu belirlendi. Ayrıca vitesin park (P) konumunda olduğu ve el freninin çekili olduğu görüldü. Ancak aracın bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu, yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği henüz netlik kazanmadı. Araçta dikkat çeken bir diğer detay ise sürücü tarafındaki camın bir miktar açık olması oldu. Ortaya çıkan bu bulgular, olayın seyrine ilişkin soru işaretlerini artırırken, Elif Kumal'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.