SON DAKİKA: Balıkesir’de peş peşe depremler! Balıkesir Son Depremler Listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile takip ediliyor!

Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:11

Balıkesir Sındırgı ve çevresi, son dönemde yaşanan peş peşe sarsıntılarla güne başladı. Kentte hissedilen ve vatandaşlarda endişe yaratan bu depremlerin şiddeti ve merkez üssü, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle anlık olarak takip ediliyor. Özellikle Balıkesir son depremler listesi, bölge halkı ve uzmanlar tarafından yakından inceleniyor. Art arda gelen sarsıntılar bölgedeki aktif fay hatlarının hareketliliğini gösteriyor. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte 11 Kasım 2025 son depremler listesi:

Balıkesir, son günlerde art arda gelen sarsıntılarla gündemde. Özellikle yerin birkaç kilometre derinliğinde meydana gelen ve halk arasında orta ve hafif olarak nitelendirilen bu depremlerin sıklığı, bölge halkının endişesini artırdı. Balıkesir son depremler listesinin kısa sürede uzaması, uzmanların dikkatini bu bölgeye çekti. Üst üste 4.9, 4.1 ve 4 büyüklüğündeki depremler gözleri AFAD ve Kandilli'ye çeviriyor. İşte, son depremler listesi:

BALKESİR'DE PEŞ PEŞE 4 ÜZERİ DEPREM!

Balıkesir'de yaşanan sarsıntılar, vatandaşları endişelendiriyor. Bölgede meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi kaynaklarından alınan verilerle anlık olarak güncelleniyor.

Akşam saatlerinde ve sabaha karşı peş peşe meydana gelen 4.9, 4.1 ve 4.0 büyüklüğündeki depremler sonrası gözler aktif fay hatları haritası ve son dakika deprem bildirimlerine yöneldi.

BALIKESİR SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 24 saat ve son günlerde Balıkesir ve çevresinde meydana gelen, şiddeti 3.0 ve üzeri olan dikkat çekici depremlerin bazıları aşağıdadır:

Büyüklük:4.0 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-11 Saat:06:08:50 TSİ Enlem:39.22694 N Boylam:28.17028 E Derinlik:5.82 km

Büyüklük:4.1 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-11 Saat:04:54:23 TSİ Enlem:39.22028 N Boylam:28.17694 E Derinlik:8.12 km

Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-11 Saat:01:57:01 TSİ Enlem:39.24417 N Boylam:28.15306 E Derinlik:7 km

Büyüklük:4.3 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-11 Saat:00:02:55 TSİ Enlem:39.22806 N Boylam:28.14167 E Derinlik:7 km

Büyüklük:3.8 (Ml) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-10 Saat:23:52:27 TSİ Enlem:39.21806 N Boylam:28.15722 E Derinlik:7.18 km

Büyüklük:3.6 (Ml) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-10 Saat:23:18:21 TSİ Enlem:39.23 N Boylam:28.15472 E Derinlik:6.48 km

Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-10 Saat:21:20:51 TSİ Enlem:39.23889 N Boylam:28.145 E Derinlik:9.64 km

Anlık verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın web sitelerinden anlık olarak teyit edilen bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki liste üzerinden güncel deprem verilerine ulaşabiliyor:

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

