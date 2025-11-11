SON DAKİKA: Balıkesir’de peş peşe depremler! Balıkesir Son Depremler Listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile takip ediliyor!

Balıkesir, son günlerde art arda gelen sarsıntılarla gündemde. Özellikle yerin birkaç kilometre derinliğinde meydana gelen ve halk arasında orta ve hafif olarak nitelendirilen bu depremlerin sıklığı, bölge halkının endişesini artırdı. Balıkesir son depremler listesinin kısa sürede uzaması, uzmanların dikkatini bu bölgeye çekti. Üst üste 4.9, 4.1 ve 4 büyüklüğündeki depremler gözleri AFAD ve Kandilli'ye çeviriyor. İşte, son depremler listesi:
Balıkesir'de yaşanan sarsıntılar, vatandaşları endişelendiriyor. Bölgede meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi kaynaklarından alınan verilerle anlık olarak güncelleniyor.
Akşam saatlerinde ve sabaha karşı peş peşe meydana gelen 4.9, 4.1 ve 4.0 büyüklüğündeki depremler sonrası gözler aktif fay hatları haritası ve son dakika deprem bildirimlerine yöneldi.
Son 24 saat ve son günlerde Balıkesir ve çevresinde meydana gelen, şiddeti 3.0 ve üzeri olan dikkat çekici depremlerin bazıları aşağıdadır:
Büyüklük:4.0 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-11 Saat:06:08:50 TSİ Enlem:39.22694 N Boylam:28.17028 E Derinlik:5.82 km
Büyüklük:4.1 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-11 Saat:04:54:23 TSİ Enlem:39.22028 N Boylam:28.17694 E Derinlik:8.12 km
Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-11 Saat:01:57:01 TSİ Enlem:39.24417 N Boylam:28.15306 E Derinlik:7 km
Büyüklük:4.3 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-11 Saat:00:02:55 TSİ Enlem:39.22806 N Boylam:28.14167 E Derinlik:7 km
Büyüklük:3.8 (Ml) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-10 Saat:23:52:27 TSİ Enlem:39.21806 N Boylam:28.15722 E Derinlik:7.18 km
Büyüklük:3.6 (Ml) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-10 Saat:23:18:21 TSİ Enlem:39.23 N Boylam:28.15472 E Derinlik:6.48 km
Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-10 Saat:21:20:51 TSİ Enlem:39.23889 N Boylam:28.145 E Derinlik:9.64 km
