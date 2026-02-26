SON DAKİKA: Barış Boyun suç örgütünün lider kadrosuna SABAH ulaştı... Aile boyu uyuşturucu yöneticiliği!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bin 121 sayfalık iddianame kapsamında, suç örgütüne yönelik 168'i tutuklu 304 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması gerçekleşti. 165 kişi "müşteki", 304 kişi ise "şüpheli" sıfatıyla bulunurken, dosyada, sanıkların müştekilere karşı gerçekleştirdiği 129 ayrı eylem detaylandırıldı.
ZAFER BOYUN
ÇEKİRDEK KADRO
İddianamede örgütün Türkiye'nin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak öldürdükleri veya kendi saflarına çektikleri detaylı bir şekilde anlatılırken, örgütün 5 kişilik çekirdek kadrosu da deşifre oldu.
SİLAH TİCARETİ 12 KİŞİDEN OLUŞUYOR
Barış Boyun, Mayıs 2024'te örgütün yöneticileri Bayram Demir, Tolga Gültepe ve Oğuzhan Duyku'yla birlikte tutuklanmasının ardından örgütünü hızlı bir şekilde toparlamak adına yeni bir yapılanmaya girdi. Boyun, örgütün en büyük finans kaynaklarından biri olan silah ticaretinin başına ağabeyi Zafer Boyun'u getirdi. Zafer Boyun'un en yakın ekibi 12 kişiden oluşuyordu. Çağrı Özüduru, Emirhan Boyun, Çağrı Çangin, Oğuz Halıcı, Semih Halıcı, Oğuz Sarıduman, Şahin Yenigülal, Gurur Işınçelik, Hakan Topal, Ruhi Okan Pekcan, Metin Semih Çetinkaya ve Ersin Çil Beyoğlu bölgesi olmak üzere İstanbul genelinde silah ve mühimmat ticaretinin baş aktörleriydi.
BERATCAN GÖKDEMİR
AİLE BOYU UYUŞTURUCU YÖNETİCİLİĞİ
Türkiye'de örgütün uyuşturucu trafiğini Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe'nin yönettiği kadroda ise Melike Gültepe, Kemal Gültepe, Mert Gültepe, Doruk Ersu Büyüktunç, Uğur Küçükbibercioğlu, Doğuş Elaldı, Anıl Salih Usta, Savaş Yılmaz, Yusuf Kara, Metehan Çevik, Kadir Çevik, İbrahim Burak Ataş ve Alican Sine yer alıyor.
SİLAHLI YAPILANMADA GÜRCİSTAN'A 5 KİŞİLİK EKİP
Örgütün infaz timinde ise liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı kadronun Gürcistan yapılanmasında Ramazan Akyüz, Ahmet Aydın, Emircan Yılmaz, Davut Demir, Murat Uygun yer alırken Türkiye'de ise Deniz Gürel, Ahmet Aydın, Batın Can Gökdemir, Ahmet Ekiz, Musa Kara, Doğukan Kırık, Özgür Yücel, Mustafa Karabıyık, Mehmet Erdal Daş, Berat Lokman Zengin, Ozan Ferdi Yılmaz, Bedirhan Budak, Metehan Çakır, Erdinç Çakır, Muhammet Ali Bulat, Bahadır Akdağ, Doğan Kayatuzu, Alican Akyol, İbrahim Alın, Haruncan Deli, Ahmet Can Gördegir, Ozan Aydemir ve Fırat Bayır bulunuyor.
BARIŞ BOYUN - TOLGA GÜLTEPE
KADRO YAPILANMASINDA 14 KİŞİLİK EKİP
Örgütün kadro yapılanmasının başında bulunan Bayram Demir ise grubunu 14 kişilik bir ekiple yönetiyordu. Ekibin Gürcistan yapılanmasında Serdar Sönmez, Abdullah Atilla, İsa Eren, Yakup Doğan, Okan Bingöl, Ufuk Yapıcı ve Yusuf Günaydın bulunurken, Türkiye'de ise Miraç Yalçın, Diyar Bahlen, Diyar Altunkaynak, Fikri Fatih Çançin, Emircan Sümer, Ömer Kurban ve Emre Kurban yer alıyor.