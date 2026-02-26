SON DAKİKA: Barış Boyun suç örgütünün lider kadrosuna SABAH ulaştı... Aile boyu uyuşturucu yöneticiliği!



ZAFER BOYUN

ÇEKİRDEK KADRO

İddianamede örgütün Türkiye'nin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak öldürdükleri veya kendi saflarına çektikleri detaylı bir şekilde anlatılırken, örgütün 5 kişilik çekirdek kadrosu da deşifre oldu.

SİLAH TİCARETİ 12 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Barış Boyun, Mayıs 2024'te örgütün yöneticileri Bayram Demir, Tolga Gültepe ve Oğuzhan Duyku'yla birlikte tutuklanmasının ardından örgütünü hızlı bir şekilde toparlamak adına yeni bir yapılanmaya girdi. Boyun, örgütün en büyük finans kaynaklarından biri olan silah ticaretinin başına ağabeyi Zafer Boyun'u getirdi. Zafer Boyun'un en yakın ekibi 12 kişiden oluşuyordu. Çağrı Özüduru, Emirhan Boyun, Çağrı Çangin, Oğuz Halıcı, Semih Halıcı, Oğuz Sarıduman, Şahin Yenigülal, Gurur Işınçelik, Hakan Topal, Ruhi Okan Pekcan, Metin Semih Çetinkaya ve Ersin Çil Beyoğlu bölgesi olmak üzere İstanbul genelinde silah ve mühimmat ticaretinin baş aktörleriydi.