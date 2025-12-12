Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Bartın'da 78 yaşındaki Zehra Günay 2 gündür aranıyordu: Cansız bedeni bulundu!
Giriş Tarihi: 12.12.2025 13:55

Bartın'da defne yaprağı toplamak için ormana giden 78 yaşındaki Zehra Günay'dan haber alamayan yakınları güvenlik güçlerini aradı. İki gündür devam eden arama çalışmalarında yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

DHA Yaşam
Gençali köyünde yaşayan Zehra Günay, önceki gün saat 14.00 sıralarında ormana defne yaprağı toplamaya gitti. Günay, evine dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbarla dün sabah saatlerinde bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve komando ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 kilometrelik alanda jandarma iz takip köpeği, termal dron, 70 kişilik ekip ve köylülerle arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp kadından herhangi bir iz bulunamazken, arama çalışmaları dronla görüntülendi.

Zehra Günay'ı kaybolmadan önce gören son kişi olan köyde yaşayan Ahmet Yüzgeç, "Zehra teyze, her zaman defne toplamaya giderdi. Ben çarşamba günü gördüm. Daha sonra haber alınamadı. Şimdi herkes onu arıyor" dedi.

YAMAÇTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bartın'ın Gençali köyünde 2 gün önce kaybolan Zehra Günay'ın, köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Göçükbaşı mevkisindeki yamaçta cansız bedeni, vatandaşlar tarafından bulundu. Günay'ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bölgeye gelen Günay'ın yakınları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

