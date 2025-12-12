SON DAKİKA... Bartın’da 78 yaşındaki Zehra Günay 2 gündür aranıyordu: Cansız bedeni bulundu!

Gençali köyünde yaşayan Zehra Günay, önceki gün saat 14.00 sıralarında ormana defne yaprağı toplamaya gitti. Günay, evine dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbarla dün sabah saatlerinde bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve komando ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 kilometrelik alanda jandarma iz takip köpeği, termal dron, 70 kişilik ekip ve köylülerle arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp kadından herhangi bir iz bulunamazken, arama çalışmaları dronla görüntülendi.
YAMAÇTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bartın'ın Gençali köyünde 2 gün önce kaybolan Zehra Günay'ın, köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Göçükbaşı mevkisindeki yamaçta cansız bedeni, vatandaşlar tarafından bulundu. Günay'ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bölgeye gelen Günay'ın yakınları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.