SON DAKİKA | Başakşehir'de polis servisi kaza yaptı: 1 şehit, 16 polis yaralı!

SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu Habipler bağlantı noktasında polis servisi yapan araç kaza yaptı. Kazada bir polis memuru şehit olurken 1'i ağır 16 memur ise yaralandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." denildi.
