SON DAKİKA | Başakşehir'de polis servisi kaza yaptı: 1 şehit, 16 polis yaralı!

Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:48 Son Güncelleme: 30.03.2026 10:09

SON DAKİKA | İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Habipler kavşağında polis servisi yapan araç kaza yaptı. 1 polis memur şehit oldu 1 ağır 16 polis ise yaralandı. Kazayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. “Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1’i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. “ denildi.

SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu Habipler bağlantı noktasında polis servisi yapan araç kaza yaptı. Kazada bir polis memuru şehit olurken 1'i ağır 16 memur ise yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." denildi.

