SON DAKİKA | Başakşehir'deki kazada acı haber: Hayata döndürülen polis memuru şehit oldu! Valilikten açıklama

Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:48 Son Güncelleme: 30.03.2026 17:18

SON DAKİKA | İstanbul Başakşehir'de polisleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27'si polis olmak üzere 30 kişi yaralandı. Kazada kalbi duran, yapılan kalp masajı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memuru Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Kazada 1 polis memurunun şehit olduğu öne sürülmüştü. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden ikinci bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ağır yaralanan polis memurunun yolda kalp masajı ile hayata döndürüldüğü vurgulandı. Ancak valilikten yapılan en son açıklamada polis memuru Mustafa Aydın'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada kalbi duran, yapılan kalp masajı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan 3'ü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun.

