SON DAKİKA | Başakşehir'deki kazada acı haber: Hayata döndürülen polis memuru şehit oldu! Valilikten açıklama

SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Kazada 1 polis memurunun şehit olduğu öne sürülmüştü. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden ikinci bir açıklama yapıldı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada kalbi duran, yapılan kalp masajı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan 3'ü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun.