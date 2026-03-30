SON DAKİKA | Başakşehir'deki kazada acı haber: Hayata döndürülen polis memuru şehit oldu! Valilikten açıklama

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada kalbi duran, yapılan kalp masajı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan 3'ü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun.