Son Dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Formula 1 Türkiye’ye dönüyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı"nda önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Formula 1'in yeniden Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

2027'de Formula 1'e dönüyoruz. Şampiyonaya değer katacak.

İstanbul Park 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır.

Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum.

