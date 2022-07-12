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Giriş Tarihi: 12.7.2022 08:03 Son Güncelleme: 12.7.2022 08:13

Son dakika: Bayram dönüşü feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Bayram tatili için gittikleri Karadeniz gezisinden dönenlerin olduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tunceli-Erzincan Karayolu’nun Ağlayan Kayalar mevkiinde şarampole devrildi: 3’ü ağır 19 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

DHA
Son dakika: Bayram dönüşü feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Kaza, Tunceli-Erzincan karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Karadeniz gezisine çıkan tur minibüsü, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.



Kazada minibüste bulunan 19 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu.



Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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Son dakika: Bayram dönüşü feci kaza! Çok sayıda yaralı var
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