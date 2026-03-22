SON DAKİKA… Bayramlaşmak için gittiği markette öldürülmüştü! Hasan Şimşek cinayetinde planlı mı işlendi? ’Alabilirsen al’ deyince...

Olay, önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. İş yeri sahibinin oğlu Hakan Kılıç ile aynı zamanda arkadaşı olan müşterisi 19 yaşındaki Hasan Şimşek arasında yaşanan tartışma sırasında 3.87 promil alkollü olduğu belirlenen Hakan Kılıç, Hasan Şimşek'i tabanca ile vurarak öldürdü.