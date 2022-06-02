Son dakika: Bebek sahilden sonra Ümraniye metro! Uygunsuz görüntülere soruşturma...

Son dakika haberine göre; İstanbul Bebek sahilde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada büyük tepki çeken uygunsuz görüntülere bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyaya yayılan yeni görüntülerin adresi ise Ümraniye'de bulunan metro girişinin olduğu anlaşıldı.
ÜMRANİYE'DEKİ SKANDALA SORUŞTURMA
Bebek sahilindeki skandalın ardından Ümraniye'deki metro girişinde de bir çiftin uygunsuz şekilde hareket ettiğine dair görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
POLİS GÖRÜNTÜLERDEKİ ÇİFTİ ARIYOR
Başlatılan soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan 2 kişi hakkındaki arama çalışmalarının hızla devam ettiği öğrenildi. Emniyet görüntülerdeki kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürürlen savcılık ise soruşturmayı titizlilikle yürütmeye devam ediyor.