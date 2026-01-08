SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte başvuru tarihi

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirmek isteyenleri ilgilendiren önemli açıklamalar yapıldı.

Bedelli askerlik için başvuruların başladığını duyuran bakanlık 2026 yılı için ücretin 333 bn 89 lira olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada "Bedelli askerlik tutarı; 333 bin 89 lira 4 kuruş (333.089.04 TL) oldu. 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatıldı." ifadeleri yer aldı.