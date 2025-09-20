Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Beşiktaş - Üsküdar vapuru ile kuru yük gemisi çarpışmıştı: 2 gemi kaptanı hakkında karar!
Giriş Tarihi: 20.9.2025 17:21

SON DAKİKA... İstanbul'da dün akşam saatlerinde Beşiktaş - Üsküdar vapuru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralanırken 2'si gemi kaptanı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş- Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 12 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Yolcu motoru, Üsküdar İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kuru yük gemisi ise Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir alana çekilerek, hasar tespiti amacıyla demirletildi.

Olayla ilgili 2'si gemi kaptanı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, 1 şüpheli hakkında ise 'Suç üstlenme' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararı verildi.

