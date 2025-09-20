SON DAKİKA... Beşiktaş - Üsküdar vapuru ile kuru yük gemisi çarpışmıştı: 2 gemi kaptanı hakkında karar!

Olayla ilgili 2'si gemi kaptanı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, 1 şüpheli hakkında ise 'Suç üstlenme' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararı verildi.