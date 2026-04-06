SON DAKİKA: Beşiktaş’ta dehşet gecesi! Önce galeri kundaklandı sonra villa kurşunlandı: Detaylar şoke etti

Olay, gece saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen kasklı ve siyah giyimli iki şüpheli, işletmeci Selçuk K. ve dini nikahlı eşi Dilek K.'ye ait olan araç kiralama şirketinin önüne geldi. Soğukkanlılıkla araçların üzerine benzin döken saldırganlar, iş yerini ateşe vererek kayıplara karıştı.
MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Kısa sürede devasa alevlere teslim olan galerideki 14 araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, saldırganların durmaya niyeti yoktu.
KUNDAKLAMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI!
Beşiktaş'ta korku dolu gece kamerada! 14 aracı yaktılar villa kurşunladılar | Video
GALERİ SONRASI VİLLA KURŞUNLANDI: 7 BOŞ KOVAN BULUNDU
Kundaklama olayından dakikalar sonra aynı şüpheliler, bu kez çiftin Levent Mahallesi'ndeki villasına yöneldi. Villanın önüne gelen saldırganlar, yanlarındaki silahla eve peş peşe ateş açtı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 7 adet boş kovan bulunurken, kurşunlardan 5'inin villaya isabet ettiği belirlendi. Şans eseri saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.
ÖNCE TEHDİT EDİLDİ, SONRA "ŞİKAYETÇİ OLMADI" İDDİASI
Korkunç saldırıların perde arkasına dair çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. İddiaya göre Selçuk K., olaydan önceki gün öğle saatlerinde telefonla aranarak tehdit edildi. Ancak Selçuk K.'nin şüphelilere küfürle karşılık verip telefonu kapattığı ve emniyete herhangi bir şikayette bulunmadığı öne sürüldü.
GÖRENLER İNANAMADI: ÇİFTİN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Polis ekiplerinin yürüttüğü derinlemesine incelemede, saldırıya uğrayan çiftin adli sicili dikkat çekti. Selçuk K.'nin 64, Dilek K.'nin ise 37 olmak üzere toplamda 101 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Selçuk K.'nin daha önce uyuşturucu kullanımı, gürültü ve yaşı küçük kişilere alkol satışı gibi iddialarla defalarca ihbar edildiği, Dilek K.'nin ise "görevli memura mukavemet" suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.
KAÇAK ELEKTRİKTEN DOLANDIRICILIĞA KADAR HER ŞEY VAR
Sadece adli olaylarla değil, ticari faaliyetleriyle de polisin takibinde olan çift hakkında vatandaşların "dolandırıcılık" iddiasıyla şikayetçi olduğu belirlendi. Ayrıca işletmelerin borcu nedeniyle elektrikleri kesilmek istendiğinde görevlilere zorluk çıkarıldığı, işlemlerin ancak polis eşliğinde yapılabildiği ve sonrasında kaçak elektrik kullanımı nedeniyle işlem yapıldığı tespit edildi.
Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan kasklı saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Kamera görüntülerini titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirlemeye çalışıyor.