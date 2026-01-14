Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Beşiktaş’ta otelde skandal olay: Sevgilisi ücreti ödemeden kaçtı! Kadın müşteri resepsiyonisti tekme tokat dövdü!
Giriş Tarihi: 14.01.2026 11:44 Son Güncelleme: 14.01.2026 12:13

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta otelde skandal olay: Sevgilisi ücreti ödemeden kaçtı! Kadın müşteri resepsiyonisti tekme tokat dövdü!

Beşiktaş’ta bir otelde yaşanan olaylar filmleri aratmadı. Geceyi sevgilisiyle otelde geçiren Rümeysa E., sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı. Sevgilisi hesabı ödemeden kaçınca, otel görevlisiyle birbirine giren kadının saldırı anları kameraya yansıdı. Olay sonrası ortaya çıkan "suç dosyası" ise asıl şoku yarattı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA: Beşiktaş’ta otelde skandal olay: Sevgilisi ücreti ödemeden kaçtı! Kadın müşteri resepsiyonisti tekme tokat dövdü!
  • ABONE OL

Olay, 10 Ocak Cumartesi günü saat 05.30 sıralarında Türkali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Rümeysa E. gece saatlerinde sevgilisiyle caddede bulunan bir otele gitti. Çift ardından tuttukları odaya geçti. Odada vakit geçirdikten bir süre sonra adam, sevgilisi Rümeysa E.'yi odada bırakarak otelden ayrıldı. Adamın otele geri gelmemesi üzerine Rümeysa E. de otelden ayrılmak için aşağı indi.

SEVGİLİSİ KADINI OTELDE BIRAKIP ÇIKTI

Kendisini durduran otel görevlisi Gamze Ç. kadına otel ücretinin ödenmediğini söyledi. Bunun üzerine Rümeysa E., ücreti sevgilisinin ödeyeceğini söylediğini, üstünde para olmadığını belirtti. Bunun üzerine kadınlar arasında tartışma çıktı. Otel görevlisi Gamze Ç.'nin gitmesine izin vermemesi üzerine Rümeysa E. küfür ve hakaret etti.

O ANLAR KAMERADA

Kadınlar çıkan kavgada birbirlerini darbetti. Rümeysa E. saldırdığı sırada Gamze Ç., 'Benim çoluğum çocuğum var' diyerek bağırdı. Kadının saçını tutan Rümeysa E., birkaç kez daha kadına tekme attı. Sokaktaki erkeklerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken Rümeysa E. baygınlık geçirdi.

Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Sevgilisi otel ücretini ödemeden kaçtı; kadın otel görevlisiyle birbirine girdi! İşte o anlar | Video

'BEN BU HALE NASIL GELDİM'

Daha sonra ayağa kalkan Rümeysa E., kendisine olayı soran bir vatandaşa yaşananları anlatırken, "Ben nasıl bu halde geldim" diyerek bağırdı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken, birbirlerinden şikayetçi olan otel çalışanları Ali Ö., Gamze Ç. ve Rümeysa E. gözaltına alındı. Emniyette ifadelerin alınan taraflar hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit-hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Taraflar daha sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Rümeysa E.'nin poliste daha önceden 'İntihara teşebbüs', 'Taksirle yaralama', 'Kasten yaralama', 'Tehdit-hakaret' ve 'Görevli memura mukavemet' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Ali Ö.'nün ise, 'Reşit olmayanla cinsel ilişki', Gamze Ç.'nin ise 'Tehdit-hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Beşiktaş’ta otelde skandal olay: Sevgilisi ücreti ödemeden kaçtı! Kadın müşteri resepsiyonisti tekme tokat dövdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz