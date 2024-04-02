SON DAKİKA | Beykoz ve Gaziosmanpaşa’daki seçim sonuçlarına AK Parti’den itiraz

Son dakika haberi... Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin seçim sonuçlarına itiraz ettiği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da seçim sonuçları birbirine çok yakın biçimde tamamlanmış ve CHP adayı Hakan Bahçetepe ufak bir farkla önde tamamlamıştı.

Gaziosmanpaşa

CHP adayı Hakan Bahçetepe | 40.45

AK Parti adayı Hasan Tahsin Usta | 40.12

Beykoz'da da sonuçlar birbirine çok yakın seyretmiş ve CHP adayı Alaattin Köseler önde tamamlamıştı.

Beykoz