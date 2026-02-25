SON DAKİKA: Beykoz’daki vahşette kan donduran plan: Eski nişanlısı Aysel Karakoç’u adım adım ölüme götürmüş!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, olay günü sanık Fethi Şancı ve eski nişanlısı Aysel Karakoç bir restoranda yemek yedi. Ancak bu buluşma, sanık için veda değil bir infaz hazırlığıydı.
RESTORANDA BAŞLAYAN "ÖLÜM" HAZIRLIĞI
Şancı, henüz restorandan ayrılmadan önce masadaki servis bıçağını çalarak cebine koydu. Genç kadını eve bırakma bahanesiyle araca bindiren sanık, Karakoç'un araçtan inmek istememesine rağmen onu ikna ederek eve girmesini sağladı.
Beykoz'daki eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
"POLİSİ ARIYORUM, BANA ZARAR VEREBİLİR"
Evin içinde yaşanan gerilimin ardından can havliyle dışarı kaçan Aysel Karakoç, site güvenlik kulübesine sığındı. Görevliden telefonunu isteyen talihsiz kadın, polisi arayarak "Erkek arkadaşım bana zarar verebilir" ihbarında bulundu. Ancak o sırada arkasından gelen gözü dönmüş saldırgan, evden aldığı daha büyük bir doğrama bıçağıyla saldırıya geçti. Güvenlik kameralarının önünde gerçekleşen dehşette, genç kadın vücudunun ölümcül noktalarına aldığı 5 bıçak darbesiyle yere yığıldı.
KISKANÇLIK BAHANESİ VE "RUHİ SÜKUNET" DETAYI
Sanık Fethi Şancı ifadesinde, olaydan 5 gün önce gittikleri bir mekanda bir basketbolcunun masalarına temas ettiğini ve bu sebeple tartıştıklarını iddia ederek "kıskançlık" kılıfına sığındı. Ancak savcılık, sanığın bu olaydan sonra geçen 5 günlük sürede "ruhi sükunete" ulaştığını, yani öldürme kararından vazgeçmek için yeterli vakti olmasına rağmen planından dönmediğini vurguladı. Bu durum, cinayetin "tasarlayarak" işlendiğinin en büyük delili sayıldı.
DUBAİ BİLETİ CEBİNDEYMİŞ!
Haberin en sarsıcı detaylarından biri de sanığın kaçış planı oldu. İddianamede, sanığın cinayeti işledikten hemen sonrası için Dubai'ye uçak bileti aldığı tespit edildi. Karakoç'un ailesi ise ifadelerinde, kızlarının sanığın dolandırıcı olduğunu öğrendiği için ayrıldığını ve korkusundan adres değiştirmeye çalıştığını belirtti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Bilirkişi incelemesinde, Aysel Karakoç'un ilişkiyi bitirmek istediği ancak sanığın ısrarlı takibiyle karşılaştığı mesaj kayıtlarıyla kesinleşti. Hazırlanan iddianame kapsamında sanık Fethi Şancı hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen dava kapsamında sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.