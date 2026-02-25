SON DAKİKA: Beykoz’daki vahşette kan donduran plan: Eski nişanlısı Aysel Karakoç’u adım adım ölüme götürmüş!

KISKANÇLIK BAHANESİ VE "RUHİ SÜKUNET" DETAYI

Sanık Fethi Şancı ifadesinde, olaydan 5 gün önce gittikleri bir mekanda bir basketbolcunun masalarına temas ettiğini ve bu sebeple tartıştıklarını iddia ederek "kıskançlık" kılıfına sığındı. Ancak savcılık, sanığın bu olaydan sonra geçen 5 günlük sürede "ruhi sükunete" ulaştığını, yani öldürme kararından vazgeçmek için yeterli vakti olmasına rağmen planından dönmediğini vurguladı. Bu durum, cinayetin "tasarlayarak" işlendiğinin en büyük delili sayıldı.