SON DAKİKA: Beyoğlu’nda akran vahşeti! Sokak ortasında bıçakladı! İkisi de 13 yaşında...

Olay, dün sabah 09.00 sularında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören M.A. (13) ve E.D. (13) arasında bir süre önce tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından intikam için bıçakla evden çıkan E.D., sokakta park halindeki araçların arasında arkadaşı M.A.'nın okula gidiş saatini beklemeye başladı.
OKUL YOLUNDA PUSU: BIÇAKLI SALDIRI
Sokağa giren M.A.'nın önünü kesen E.D., hiç tereddüt etmeden arkadaşını boynundan bıçakladı. Dehşet verici anlar güvenlik kameralarınca kaydedilirken, boynunu tutarak kaçan M.A. yardım çığlıkları attı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI ÖĞRENCİNİN DURUMU: HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.A., hemen ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, M.A.'nın boyun bölgesine 2 dikiş atıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın ardından hızla kaçan şüpheli E.D.'nin yakalanması için Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu, bıçaklı saldırgan E.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen E.D. hakkında "Kasten Yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı ve adliyeye sevk edileceği belirtildi.
"OKULDA KATLİAM VAR" TEHDİDİ İDDİASI
Olayın perde arkasına dair şok edici bir iddia daha ortaya çıktı. Saldırgan E.D.'nin, bıçaklı saldırıdan önce okuldaki diğer öğrencileri, "Yarın sabah okulda katliam var" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, bu tehdit sözlerini duyan M.A.'nın arkadaşını bu konuda uyarması, aralarındaki tartışmanın fitilini ateşleyen ana sebep oldu. Polis, bu iddialar ışığında olayla ilgili detaylı çalışmasını sürdürüyor.