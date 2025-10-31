SON DAKİKA: Beyoğlu’nda akran vahşeti! Sokak ortasında bıçakladı! İkisi de 13 yaşında...

"OKULDA KATLİAM VAR" TEHDİDİ İDDİASI

Olayın perde arkasına dair şok edici bir iddia daha ortaya çıktı. Saldırgan E.D.'nin, bıçaklı saldırıdan önce okuldaki diğer öğrencileri, "Yarın sabah okulda katliam var" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, bu tehdit sözlerini duyan M.A.'nın arkadaşını bu konuda uyarması, aralarındaki tartışmanın fitilini ateşleyen ana sebep oldu. Polis, bu iddialar ışığında olayla ilgili detaylı çalışmasını sürdürüyor.