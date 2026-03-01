SON DAKİKA | Beyoğlu’nda üniversitedeki ödev dehşetinde yeni gelişme: 4 kez bıçaklanan Serhan’dan kritik haber!

ZANLININ SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ

Tutuklanan Ferhat D.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve "Bana küfretti, boğazıma sarıldı; kendimi savunmak için yaptım" dediği öğrenildi. Ancak okul arkadaşları, Serhan M.'nin çevresinde çok sevilen, dürüst ve kavgadan uzak bir kişi olduğunu belirterek bu iddiaların asılsız olduğunu savundu.