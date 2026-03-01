SON DAKİKA | Beyoğlu’nda üniversitedeki ödev dehşetinde yeni gelişme: 4 kez bıçaklanan Serhan’dan kritik haber!

İstanbul'un göbeğinde, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'ndeki özel bir üniversitede geçtiğimiz Salı günü saat 17.20 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakülteden Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle bir anlaşmazlık çıktı.
DÖNEM ÖDEVİ TARTIŞMASI DEHŞETE DÖNÜŞTÜ
Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ferhat D., "gel bir sigara içelim" diyerek Serhan M.'yi kamera bulunmayan yangın merdivenine çağırdı. Ancak bu davet, genç öğrenci için korkunç bir pusunun başlangıcı oldu.
4 BIÇAK DARBESİ VE TEKMELİ SALDIRI
Gözü dönen saldırgan, yanındaki 12 santimetrelik çakıyla Serhan M.'yi göğüs, kalp ve böbrek bölgesinden 4 kez bıçakladı. Talihsiz genci bıçakladıktan sonra yerde de tekmelediği öğrenilen Ferhat D., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde kalan gencin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Serhan M.'yi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı
POLİS KISKIVRAK YAKALADI: SABIKASI KABARIK ÇIKTI
Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını didik didik etti. Şüpheli Ferhat D., kısa süre içinde Hasköy'de olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan saldırganın daha önce de benzer bir suçtan kaydı olduğu ve bir dönem ev hapsi aldığı, adli kontrol süresi bitince okula geri döndüğü iddia edildi.
ÖĞRENCİLER AYAKTA: "BU KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR"
Hayati tehlikeyi atlatan ve yoğun bakımdan normal servise alınması beklenen Serhan M.'nin arkadaşları ise okul yönetimine ve güvenlik zaafiyetine tepki gösterdi. Arkadaşları, yaşananların basit bir yaralama olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşımız kalbinden hedef alınarak bıçaklandı. Bu resmen planlı bir cinayet girişimidir."
ZANLININ SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ
Tutuklanan Ferhat D.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve "Bana küfretti, boğazıma sarıldı; kendimi savunmak için yaptım" dediği öğrenildi. Ancak okul arkadaşları, Serhan M.'nin çevresinde çok sevilen, dürüst ve kavgadan uzak bir kişi olduğunu belirterek bu iddiaların asılsız olduğunu savundu.