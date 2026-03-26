SON DAKİKA: Beyoğlu’ndaki esrarengiz ölümde kan donduran itiraf: ’Banyodan çıktım, ölmüştü’ demişti ama gerçek başka çıktı!

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde 24 Mart günü gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir süredir gönül ilişkisi yaşadıkları öğrenilen Fesih Deneri ile Bilge D. evde buluştu. Bir süre sonra Bilge D. evden polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler Fesih Deneri'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Ev içinde tanık olarak ifadesi alınan Bilge D. bir süre ilişki yaşadık. Farklı güçlendirici ilaçlardan almıştı. Daha sonra ben banyoya girdim çıktığımda hareketsiz yatıyordu dedi.