SON DAKİKA: Beyoğlu’ndaki esrarengiz ölümde kan donduran itiraf: ’Banyodan çıktım, ölmüştü’ demişti ama gerçek başka çıktı!

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde 24 Mart günü gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir süredir gönül ilişkisi yaşadıkları öğrenilen Fesih Deneri ile Bilge D. evde buluştu. Bir süre sonra Bilge D. evden polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler Fesih Deneri'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Ev içinde tanık olarak ifadesi alınan Bilge D. bir süre ilişki yaşadık. Farklı güçlendirici ilaçlardan almıştı. Daha sonra ben banyoya girdim çıktığımda hareketsiz yatıyordu dedi.
ADLİ TIPTA CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ceset evdeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna götürüldü. Orada yapılan ön incelemede cesedin boğazında çizikler ve morluklar olduğu görülünce Cinayet Büro devreye girdi. Şüpheli ölüm olarak kayda geçen olayla ilgili çalışma yapan ekipler Bilge D.'yi gözaltına aldı.
CİNAYET BÜRODA İTİRAF ETTİ
Tanık olarak farklı ifade veren şüpheli kadın Gayrettepe Cinayet Büro Amirliğine gelince cinayeti itiraf etti. İlk beyanında; "Bir süredir gönül ilişkisi yaşıyoruz. Kendisinin iş yerine gidip harçlık alırım. Olay günü eve gittik. Birkaç farklı hap aldı. Sonra ilişki yaşadık. Bir süre sonra tartıştık. Bana tokat attı. Bende ona tokat atınca yere düştü. Bayıldı zannettim bir anda ayılıp tekrar beni boğmaya çalıştı. Bende onu boğdum" dediği öne sürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Bilge D. adliyeye sevk edildi.