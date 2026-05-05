Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Bingöl'de Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin 3 gündür kayıp: Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor
Giriş Tarihi: 5.05.2026 15:33

SON DAKİKA... Bingöl'de Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin 3 gündür kayıp: Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor

SON DAKİKA... Bingöl'de 2 Mayıs’tan bu yana haber alınamayan Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin (45) için başlatılan arama çalışmaları, 3 gündür devam ediyor.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... Bingöl’de Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin 3 gündür kayıp: Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor
  • ABONE OL

Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Kutbettin Keskin, 2 Mayıs'ta ekmek almak için çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma, İHH Arama Kurtarma, SAR ve MEB AKUB ekiplerinin yanı sıra Muş ve Van'dan sevk edilen AFAD ekipleri ile güvenlik korucularından oluşan toplam 229 personel katıldı.

EŞYALARI BULUNDU

Önceki gün dere çevresinde yapılan incelemelerde bulunan mont, cep telefonu ve cüzdanın, Kutbettin Keskin'e ait olduğu belirlendi. 3 gündür aranan Keskin için ekipler, Haçapur Deresi ve çevresindeki geniş arazide detaylı tarama yaparken, çalışmalar karadan ve dron desteğiyle havadan sürdürülüyor. Van'dan gelen dalgıç ekibi de derede arama çalışmalarına katılıyor.

#BİNGÖL #MUŞ #VAN #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Bingöl'de Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin 3 gündür kayıp: Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA