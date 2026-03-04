SON DAKİKA… Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti! 17 yaşındaki caninin ifadesi tüyler ürpertti: Rastgele bıçağı salladım!

SON DAKİKA… Türkiye, dün İstanbul Çekmeköy'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan vahşetle sarsıldı. Kan donduran olay dün saat 11.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Furkan Samet B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı Salih K.'yı (15) bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
17 YAŞINDAKİ CANİ TUTUKLANDI
Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki Furkan Samet B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"YANIMDA HEP BIÇAK TAŞIRDIM… RASTGELE SALLADIM"
Fatma Nur Çelik'i hayattan koparan 17 yaşındaki cani Furkan Samet B.'nin ifadesine SABAH ulaştı. Furkan Samet B., ifadesinde "Olaydan iki gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım.
Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum. Daha önce Fatma Nur öğretmenin dersime girdiğini hatırlıyorum. Biyoloji dersimize giriyordu. Bir husumetimiz yoktu. Zeynep öğretmeni tanıyorum. Daha önce Kimya dersimize girmişti.
Onunla da aramda bir husumet yoktu. Salih'i ise daha önceden tanımıyorum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen urkan Samet B., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanmasına hükmetti.
20 ŞUBAT'TA HASTANEDEN ÇIKMIŞ
Öte yandan 8 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören urkan Samet B.'nin 20 Şubat'ta babasının isteği ile hastaneden çıktığı belirtildi. Olay sonrasında gözaltına alınan saldırgan, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"OĞLUM İÇİN ÇABAMI KAYIT ALTINA ALMAK İSTEDİM"
Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in 11 yaşında ve henüz 5. sınıfa giden bir oğlunun olduğu ortaya çıktı. Fatma öğretmenin YouTube kanalında yayınladığı videoya yazdığı 'Oğlumun geleceği ve ona çabamı göstermek için açtım' notu ise yürekleri dağladı.
Fatma Nur Çelik'in notunda, "Çabamı kayıt altına almak ve ömrüm yeterse oğluma 'bak seninle biz bu yollardan geçtik' demek istiyorum. Hiç müzik eğitimi almadım, sadece dinleyerek öğrenmeye çalıştıklarımı yayınlamak istedim… " ifadeleri de yer aldı.
YILLAR ÖNCE SES YARIŞMASINDA 1. OLMUŞ
Çelik'in üniversite yıllarında okullar arası düzenlenen ses yarışmasının bölge finaline katıldığı ve yarışmada birinci olduğu öğrenildi. Çelik'in, yıllar sonra arkadaşının arşivinde bulunan prova kaydını sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşımında, "Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum, bir dostumda prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam" ifadelerini kullandığı görüldü.