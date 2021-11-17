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Giriş Tarihi: 17.11.2021 22:22 Son Güncelleme: 17.11.2021 22:24

Son dakika! Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu!

Son dakika! Düzce’de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu!

Son dakika haberi... Bugün Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Vatandaşlar ilk depremin ardından kendilerini sokaklara atarken, bölgede art arda artçı depremler yaşandı. AFAD'ın aktardığı verilere göre saat 21:35'te 3.9 büyüküğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı.

Son dakika haberi... Bugün Düzce saat 15.40'ta ve 15.57'de üst üste depremlerle sarsıldı. AFAD ilk depremin büyüklüğünü 5 olarak kayıtlara geçerken sarsıntı yerin 13.3 km altında yaşandı.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAKLARA ATTI

Bu depremin ardından vatandaşlar kendilerini panikle sokaklara atarken, bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma vakası yaşanmadı. İlk depremin şokunu üzerinden atlatamayan vatandaşlar artçı sarsıntılar ile tedirginlik yaşamaya devam ediyor.

DÜZCE'DE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD tarafından yapılan son açıklamada Düzce'de saat 21:35'te 3.9 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşandı. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken konuyla ilgili olarak sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Sarsıntının yerin 11.21 kilometre altında yaşandığı aktarılırken, bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum ihbarı gelmedi. Bölgede bulunan ekipler ise çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Düzce depremiyle ilgili yaptığı açıklamada can kaybı yaşanmadığını aktardı. Bakan Koca, "Düzce'de yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce'ye ve Türkiye'ye geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

BAZI VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRECEK

Öte yandan Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, depremin ardından sokağa çıktı. Ateş yakan ve dua eden vatandaşlar, tedbir amacıyla geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor.

1999'DAKİ DEPREMİ YAŞAYAN MUHTAR VATANDAŞLARI SAKİN OLMAYA DAVET ETTİ

Azmimilli Mahallesi Muhtarı Hakan Altındağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ni de yaşadıklarını dile getiren Altındağ, tedbir amaçlı evlere girmediklerini söyledi. Altındağ, vatandaşları sakinliklerini korumaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKÜĞÜNÜ 3.8 OLARAK GEÇTİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntının ise yerin 4.7 kilometre altında yaşandığı belirtildi.

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Son dakika! Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu!
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