BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Düzce depremiyle ilgili yaptığı açıklamada can kaybı yaşanmadığını aktardı. Bakan Koca, "Düzce'de yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce'ye ve Türkiye'ye geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.