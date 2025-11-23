SON DAKİKA: Borsada 73 milyon liralık vurgun! Ünlü manipülatör ve marka holding patronu hakim karşısında

Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine B.

MANİPÜLATÖR'E ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ

Savcılık, Onur Y.'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi. Diğer şüphelilere de 2 yıldan 4 yıla kadar değişen hapis oranlarında ceza ve aynı şekilde adli para cezası talep edildi. Patron Mine B. için ise yalnızca Sermaye Kanununa muhalefet ederek, "piyasa dolandırıcılığı" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

KÜÇÜK YATIRIMCI'YI (KY'Yİ) BÖYLE SOYDULAR

Hazırlanan iddianame İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edildi. Şüpheliler 'sanık' sandalyesinde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan iddianamede küçük yatırımcının borsada nasıl soyulduğu gözler önüne serildi. Onur Y. ve ekibinin borsada işlem gören Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne ait MARKA hissesinde 2 Mart 2023- 14 Nisan 2023 tarihleri arasında manipülasyon yaptığı saptandı. Mart'ta 4.00 değerinde olan hisse 14 Nisan'a kadar olan sürede yüzde 596 yükselerek 28.92'ye kadar çıkarıldı.

Manipülatör Onur Y.

TWİTTER VE TELEGRAM'I KULLANDILAR

Garsonluktan 5 yılda manipülatörlüğe evrilen Onur Y. ve ekibi örgütlü bir şekilde hareket ederek suç işlediğine dikkat çekilen iddianamede Şanlıurfalı olan Onur Y. ve ekibi, "onylm29" isimli X hesabından ve "Onur Endeksi" adlı Telegram hesabı üzerinden Marka hissesini pazarlayarak küçük yatırımcının almasını sağladı. Şebeke bu esnada, kendilerinde bulunan hisselerin satışını yaparak toplamda 73 milyon 217 bin liralık bir menfaat elde etti.

PATRON MALINI KY'YE SATTIRDI CİDDİ PARA KAZANDI

İddianamede, Onur Y.'nin gayri resmi olarak elinde bulundurmuş olduğu kendi şirketine ait hisselerin yüksek fiyata çıkışını sağlayarak, küçük yatırımcıya satışı hususunda anlaşma yaptığı vurgulanan Mine B.'in bu nedenle manipülatif eylem içerisinde bulunduğu ve ciddi miktarda para kazandığı ifade edildi.

KY'NİN İRADESİ FESADA UĞRATILDI

İddianameye göre, Marka Holding hissesi 'Marka' ya yönelik manipülasyon yapıldığı hususu ilk SPK tarafından araştırıldı. Eylemin gerçekleştiği tarih aralığı ise 2 Mart 2023 ile 14 Nisan 2023'dü. SPK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu manipülasyon eylemiyle ilgili hazırlanan rapor sunuldu. Raporda, küçük yatırımcıların dikkati, "onylm29" adlı X hesabından ve "ONUR ENDEKSİ" adlı Telegram hesabı üzerinden Marka hissesine çekildi. Küçük yatırımcının iradesi yalan, yanlış bilgiler eşliğinde fesada uğratılarak ilgili hissenin alınması sağlandı.

KOORDİNASYONLARI TAMDI

Denetleme raporunda da yer alan tespitlerle beraber Marka hissesine ilişkin paylaşım gerçekleştiren kişiler ise Onur Y. ve Murat G.'ydi. Bu iki ismin dışındaki şüpheliler de Marka hissesinde işlemlerde bulundu ve örgütün koordineli ve hissenin fiyatını etkilemeye, bundan haksız menfaat elde etmeye yönelik eylem gerçekleştirdi.

HİSSEYİ PAZARLAYIP KENDİLERİ SATTI 73 MİLYONLUK VURGUN

Söz konusu sosyal paylaşımlar ve bununla paralel olarak şüphelilerin hisse üzerinde alım-satım işlemleri, Marka hissesi fiyatını ve yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla birlikte hareket ettiklerini gösteriyordu. İddianameye göre, küçük yatırımcı (KY) tarafından Marka hissesi alımı gerçekleşmesi neticesinde, bu hissede işlem yapan Onur Y. ve örgüt üyeleri, yapay oluşturulan fiyat ile kendilerinde bulunan hisselerin satışını yaparak 73 milyon 217 bin 297 lira menfaat elde etti.

EYLEMLER ÖRGÜTLÜ YAPILDI

İddianameye göre şüpheliler tarafından yapılan eylem örgütlü bir şekilde yapıldı. Örgütün faaliyet alanı ve amacı ise Sermaye Piyasasında işlem gören hisseler üzerinde manipülatif hareketler yaparak menfaat sağlamaktı. Bu suç örgütünün yapısı ise Onur Y. liderliğinde kuruldu. Yöneticisi ise Hasan M.'ydi. Diğer şüpheliler ise örgüt üyesi olarak iddianamede yer aldı.

PATRON MANİPÜLATÖRLE ANLAŞTI İDDİASI

İddianamede, olayın oluşumunun asıl olarak Marka Yatırım Holding sahibi 'şüpheli' Mine B.'nin kendi şirketine ait halka arz edilen Marka hisselerini, gayri resmi olarak (başkaları adına) toplamasıyla başladığı anlatılan iddianamede, Mine B.'nin fiyatı düşük düzeyde toplanan ve yaklaşık 11 milyon lotluk malının satımı için, sosyal medya aracılığıyla küçük yatırımcının iradesini fesada uğratan Onur Y. ve liderliğindeki organize suç örgütü ile anlaştığı ifade edildi.

PATRON 'İFTİRA' DEDİ

İddianamede, Marka hissesinde sağlanan yükselişin küçük yatırımcının kazanç amaçlı olarak elinde bulundurduğu kazancının, aslında satılan lotlar ile gerek şirket patronu 'Şüpheli' Mine B.'ye gerekse de yapılan anlaşma gereğince Onur Y. liderliğindeki suç örgütüne ciddi miktarda menfaat sağladı. Bu nedenle eylem, küçük yatırımcının büyük zarara uğramasına sebep oldu. Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine B. ise iddialara "iftira" dedi.

1 YILDA 9 AYRI BORSA OPERASYONU

Borsada'ki manipülatörlere yönelik sadece bu yıl 9 ayrı operasyon yapıldı. Aralarında Hasan M. , 'Hektor' olarak piyasada tanınan Hikmet Y. ve ekibine yönelik yapılan operasyonlar bunlardan sadece biriydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, borsada küçük yatırımcının zarar görmemesi için ilgili kurumlarla kurduğu koordinasyonun sürdüğü, savcılığa ulaşan mağdurların şikayetlerinin de hassasiyetle soruşturulduğu öğrenildi.