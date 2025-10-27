SON DAKİKA… Böyle dolandırıcılık görülmedi! ‘Arazinde define var’ deyip kandırdılar: Vurgunun miktarı dudak uçuklattı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Ankara merkezli İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta, arazi sahiplerini, arazilerinde define olduğuna inandırarak dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 34 şüpheli, 4 ay boyunca yapılan takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, tarihi eser süsü verilen haç, küp, ayna gibi materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin telefon ve bilgisayarlara da inceleme yapılmak üzere el konuldu.