SON DAKİKA... Böyle komşu olmaz olsun! 4 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheli bakan nasıl yakalandı!

Çayönü Mahallesi'ndeki evinde bulunan 11 bilezik, 2 tam altın, 20 çeyrek altın ile 50 gram altınının olmadığını fark eden vatandaşın şikayetiyle çalışma başlatıldı. Aynı mahalledeki muhtarlık binasının içerisindeki kamera kayıt cihazının da olaydan sonra çalınması sonrası İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturuldu.