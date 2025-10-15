SON DAKİKA… Böyle velayet davası görülmedi! 4 yılda 4 kez değişti hakim bile isyan etti: Dikkat çeken tedbir kararı!

'AİLE HAKİMİ ÇOCUĞUN TARAFINDA OLMALI'

Nazlı Zeynep A., kızı ile aylardır görüşemediğini belirterek, "Kızım velayet davası sonucunda mahkeme tarafından dinlenmedi, kızım eğer o gün mahkeme huzurunda dinlenmiş olsaydı, çok çok önemli şeyler söyleyecekti. Velayet tesliminden 2 gün sonra bayramda çocuğumu görme hakkım vardı. Göremedim. Biz bütün bu kararlara itiraz ettik, istinaf mahkemesine taşıdık. Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne kızımın tedavisinin ve psikolojisinin düzeltilebilmesi için babasının baskısından uzakta bir şekilde sosyal hizmetler tarafından teslim alınarak tedavisinin yapılması gerektiği konusunda bir dilekçe verdik. Bir aile hakiminin çocuğun tarafında olması gerekiyor. Benim tarafımda olmasın, babanın tarafında olmasın, benim çocuğumun tarafında olmasını istedim ben hakimden. 8 yaşındaki bir çocuğun anne bakımına ihtiyacı var. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz noktada hakim hiçbir şekilde çocuğumu korumuyor. Çocuğumun güvende olduğuna inanmıyorum" diye konuştu.