SON DAKİKA | Burak Başel bağlantılı yasadışı bahis şebekesi deşifre edildi: ’Ihlamur’ konuştu ‘Dagur’ çözüldü! Şok detaylar

Organizasyonun başında bulunan Erdem Murat Ünal koordinasyonu sağlarken, eşi Pınar Ünal finansal trafiği, oğulları Enes Ünal (26) ise sistemin teknik altyapısını yönetiyordu. Anne Pınar Ünal iİfadesinde şirketle bağı olmadığını iddia etse de jandarma ekipleri şirkette kendisine ait bir finanstan sorumlu üst düzey yönetici anlamına gelen Chief Financial Officer 'CFO' unvanlı odası olduğunu ve tüm harcamalarda son sözü söylediğini belirledi. Sistemin teknik beyni olan Enes Ünal'ın, sunuculara en üst düzey yetkiyle eriştiği ve dakikada 800 işlem yapan botları yönettiği kanıtlandı.

LONDRA'DAN BURSA'YA TAKİP

Soruşturma kapsamında Burak Başel'in KKTC merkezli Basel Holding ve Malta merkezli Paymix isimli ödeme kuruluşları mercek altına alındı. Kripto paraların İngiltere ve Virgin Adaları merkezli borsalara aktarıldığının tespiti üzerine İngiliz mali istihbaratıyla işbirliği yapıldı. Elde edilen bilgiler jandarmayı Bursa'daki Pentech Bilişim'e ulaştırdı. Operasyonlar neticesinde iki şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Şüpheliler arasındaki WhatsApp yazışmaları, suç ağının içyüzünü de ortaya koydu. Örgütün teknik yöneticisi Enes Ünal'ın, yasadışı paradan gelen kaynakla 'elemegi.com' adlı bir platform kurarak kadın girişimcilere yardım maskesi altında toplumda ve devlet nezdinde itibar kazanmaya çalıştığı belirlendi.