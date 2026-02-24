SON DAKİKA... Burdur’da feci kaza! 6 aylık evli Rabia Yalçın’dan kahreden haber: Fotoğraftaki o detay yürek yaktı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, otomobilde yolcu olan eşi Rabia Yalçın (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Rabia Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.