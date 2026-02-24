Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Burdur'da feci kaza! 6 aylık evli Rabia Yalçın'dan kahreden haber: Fotoğraftaki o detay yürek yaktı
Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:48 Son Güncelleme: 24.02.2026 08:57

SON DAKİKA... Burdur'da yaşanan kazada, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki elektrik direğine çarptı. Feci olayda ortaya çıkan detay yürekleri yaktı. 23 yaşındaki Rabia Yalçın hayatını kaybederken henüz 6 ay önce evlendiği eşi kazadan yaralı kurtarıldı.

İHA Yaşam
Kaza, saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi Bülten Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Y. (22) idaresindeki 20 SE 787 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, otomobilde yolcu olan eşi Rabia Yalçın (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Rabia Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kaza haberi alarak olay yerine gelen Rabia Yalçın'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza anında otomobili sıkıştırarak kazaya sebep olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFTA KAHREDEN DETAY

Öte yandan geçtiğimiz Ağustos ayında evlenen genç çift, düğünlerinde kaza yaptıkları otomobili kullandıkları öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

