SON DAKİKA… Bursa Uludağ’daki otel yangınında 3 kişi hayatını kaybetmişti! Facianın çıkış nedeni belli oldu!

'KUTUDAKİ KÖZ YANARAK YAPAY AĞACA SIÇRADI'

Yangının, Yahya Üsta'nın şirketi FB Usta'nın işlettiği kayak odası ve telesiyej çalışanı Eren T. ve Mert Kaan Ç.'nin şöminede yaptıkları mangal sonrası karton kutuya koyup, daha sonra şöminenin yanına bıraktıkları közün alev alması sonucu çıktığı ifade edilirken, güvenlik kamerası görüntüleri işaret edilerek, "Kamera İzleme ve Tespit Tutanağında, 26.03.2025 günü saat 18.07 itibarıyla otel kayak odası ve telesiyej çalışanı Eren T. tarafından şömine ateşinin yakmak için hazırlık yapıldığı sonrasında otel kayak odası ve telesiyej çalışanı Mert Kaan Ç.'nin Eren T. ile birlikte şömine ateşini birlikte yaktıkları, aynı gün saat 21.16 sıralarında Eren T.'nin şöminede mangal sonrası kalan kül veya tam yanmamış közlerin bulunduğu kutuyu itekleyerek şöminenin köşesine ittirdiği, 27.03.2025 tarihinde saat 05.14 sıralarında şöminenin yanında bulunan karton kutunun içerisindeki közün harlamaya başladığı ve kıvılcım attığı, 05.22 sıralarında karton kutu içerisindeki közün yanmaya başladığı ve yanında bulunan yapay ağaca sıçradığı ağacın yanmaya başladığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. İddianameye göre; doğal gaz ısıtıcılarına giden boru hatlarının bütünlüğünün bozulmasıyla sızan gaz ile kafe bölümünde park halinde olan paletli kar motorlarının içindeki yakıt da alevleri şiddetlendirdi ve yayılımını hızlandırdı.