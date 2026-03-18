SON DAKİKA: Bursa’da 7 yıl sonra harabede bulunmuştu! Alman anne ve çocuk DNA örneği verdi!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Türkiye'nin kanını donduran o olayda sıcak bir gelişme yaşandı. 2019 yılından bu yana kayıp olarak aranan ve geçtiğimiz günlerde emniyetin kurduğu özel ekip tarafından film gibi bir operasyonla kurtarılan küçük Nazar (8) ve annesi Rebecca S., soy bağının kesin tespiti için hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
DNA ÖRNEKLERİ ALINDI: DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR
Haberin duyulmasıyla birlikte derhal Almanya'dan Bursa'ya gelen anne Rebecca S., devlet koruması altındaki oğlu N.S. ile birlikte Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na gitti. Burada anne ve çocuktan alınan kan ve saç örnekleri, biyolojik bağın resmiyet kazanması için incelemeye alındı.
HARABE EVDE "AHMET" OLARAK YAŞAMIŞ!
Yıllarca gün ışığı görmeden, bir harabe evin içinde çöp ve kıyafet yığınları arasında saklanan küçük çocuğun dramı yürek burkmuştu. Babası Umut K.'nın ölümünden sonra babaannesi Hanife S. tarafından alıkonulan çocuğun, gerçek adını dahi bilmediği ve kendisine "Benim adım Ahmet" dediği ortaya çıkmıştı.
Polis ekiplerinin baskın anında karşılaştığı manzara, bir çocuğun 7 yıl boyunca nasıl bir esaret altında tutulduğunu gözler önüne serdi. Küçük çocuğun yakalanmamak için sürekli kıyafet değiştiren babaannesi tarafından dış dünyadan tamamen izole edildiği öğrenildi.
"HASTANEYE GİTSEYDİ ÖLMEYECEKTİ"
Olayın perde arkasındaki detaylar ise "bu kadarı da olmaz" dedirtti. Çocuğu annesinden kaçıran baba Umut K.'nın, hakkında arama kararı olduğu için kalp rahatsızlığı yaşamasına rağmen yakalanma korkusuyla hastaneye gitmediği ve bu yüzden hayatını kaybettiği belirlendi. Ölmeden önceki son vasiyetinin ise "Çocuğun adı Ahmet kalsın" olduğu iddia edildi.
HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Şu an Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde uzman psikologlar eşliğinde rehabilite edilen Nazar'ın geleceği, mahkemeden çıkacak karara bağlı. Pozitif çıkması halinde anne-çocuk görüşmeleri sıklaştırılacak.
Pedagoglar ve sosyal hizmet uzmanlarının hazırlayacağı raporlar kararda etkili olacak. Öte yandan, torununu harabe evde alıkoyan babaanne Hanife S. ve ona yardım eden akrabası Recai M., "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.