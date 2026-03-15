SON DAKİKA: Bursa'da 7 yıllık esaretin perdesi aralandı! Babaanne değil adeta suç şebekesi: "Annen seni terk etti" yalanıyla büyütmüşler

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan 6 kişilik özel ekip, firari babaanne Hanife S.'yi yakalamak için adeta iğneyle kuyu kazdı. Haftada bir imza şartını ihlal eden kadını yakalamak için 24 saat kesintisiz fiziki ve teknik takip başlatıldı.
AKILALMAZ YÖNTEM: DRON TAKİBİNDEN KAÇMAK İÇİN SÜREKLİ KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞ
Ekiplerin tespitlerine göre; babaanne Hanife S., takip edildiğini anlamamak için geçtiği bir yoldan bir daha geçmiyor ve gün içerisinde defalarca kıyafet değiştirerek izini kaybettirmeye çalışıyordu. Ancak polisin ısrarlı takibi sonucu, küçük N.S.'nin harabeye dönmüş bir evde kilitli tutulduğu belirlendi.
DÜNYAYI SADECE TABLET EKRANINDAN GÖRMÜŞ
7 yıl boyunca bir evden diğerine gizlice taşınan talihsiz çocuğun dramı yürekleri dağladı. Yapılan incelemelerde, N.S.'nin: Sadece ev değiştirirken dışarı çıkarıldığı, 7 yıl boyunca akranlarıyla oynamasına veya sokağa çıkmasına izin verilmediği, dış dünyayı ve hayatı sadece kendisine verilen tablet ve cep telefonu üzerinden tanıdığı ortaya çıktı.
"ANNEN SENİ SEVMEDİ" DİYEREK BEYNİNİ YIKAMIŞLAR
Haberin en sarsıcı detaylarından biri de çocuğa uygulanan psikolojik şiddet oldu. Babası, babaannesi ve akrabası Recai M.'nin, küçük çocuğa sürekli "Annen seni terk etti, o çok kötü bir kadındı, seni hiç sevmedi" telkinlerinde bulunduğu öğrenildi. Bu sistematik beyin yıkama süreci nedeniyle, Almanya'dan Bursa'ya koşan anne Rebecca S., 7 yıl sonra kavuştuğu oğlundan beklediği sıcaklığı göremedi. Küçük çocuğun, annesine karşı son derece mesafeli ve soğuk davrandığı belirtildi.
DNA TESTİ SONRASI YENİ BİR HAYAT BAŞLAYACAK
Şu an Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altında olan ve özel psikolojik destek alan N.S. için süreç titizlikle yönetiliyor. Travma yaşamaması için kendisine Rebecca S.'nin annesi olduğu henüz söylenmedi.
DNA TESTİ SONUÇLARI BEKLENECEK
Annelik bağı kesinleşince, mahkeme kararıyla kademeli görüşmeler sağlanacak. Uzmanların onayıyla küçük N.S.'nin Almanya'ya annesinin yanına gönderilmesi bekleniyor. Olayla ilgili tutuklanan babaanne Hanife S. ve suç ortağı Recai M. cezaevine gönderilirken, küçük çocuğun sosyal uyum süreci uzmanlar eşliğinde devam ediyor.