SON DAKİKA: Bursa'da 7 yıllık esaretin perdesi aralandı! Babaanne değil adeta suç şebekesi: "Annen seni terk etti" yalanıyla büyütmüşler

"ANNEN SENİ SEVMEDİ" DİYEREK BEYNİNİ YIKAMIŞLAR

Haberin en sarsıcı detaylarından biri de çocuğa uygulanan psikolojik şiddet oldu. Babası, babaannesi ve akrabası Recai M.'nin, küçük çocuğa sürekli "Annen seni terk etti, o çok kötü bir kadındı, seni hiç sevmedi" telkinlerinde bulunduğu öğrenildi. Bu sistematik beyin yıkama süreci nedeniyle, Almanya'dan Bursa'ya koşan anne Rebecca S., 7 yıl sonra kavuştuğu oğlundan beklediği sıcaklığı göremedi. Küçük çocuğun, annesine karşı son derece mesafeli ve soğuk davrandığı belirtildi.