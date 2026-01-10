SON DAKİKA… Bursa’da akılalmaz olay! 20 günde 400 kez kapısı çalındı: Hayatın boyunca seninle uğraşacağız!

"BİR SÜRE AİLEMİN YANINA GİTTİM AMA..."

Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ihbarda da bulunulduğunu söyleyen Yalçuva, "Buraya gelen hemşireler, sedyelerle yukarı çıkmaya çalışıyor. Farklı mahalleden adresime hayat kadınları da geldi. Aile Bakanlığı müfettişleri de asılsız ihbar üzerine evime geldi, engelli kızıma şiddet uyguladığıma dair. Beni ve kızımı incelediler. Bir sorun olmayınca döndüler. Bıktım ve bir süre Gebze'ye ailemin yanına gittim. O zamanlarda da polis ihbarları ve yemek siparişleri gelmeye devam etmiş" dedi.