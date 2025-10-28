SON DAKİKA: Bursa’da iki kız kardeş kazada yaşamını yitirmişti! Alkollü sürücüden şok savunma: Aracım ağır olduğu için...

'HESAPLAMAYA GÖRE 4 BİRA DEĞİL 9-10 BİRA İÇMİŞTİR'

Sanığın, emniyetteki ve mahkemedeki ifadesinin aksine 4 bira içmiş olamayacağını iddia eden Aziz Akpınar'ın avukatı Birtan Kaan Saat, "Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenen değerlendirmelere göre her 1 saatte 0,15 promil alkol düşer. Bu durumda 4 saat önce içmeyi kestiğini belirttiğine göre, 0,60 promil daha fazla alkol almış. Bu promile denk gelen 9-10 biradır. Sanığın 4 bira içtiğini beyan etmesi yanıltıcı ifade vermektir. Ayrıca bu durum sanığın kusurlu olduğunu göstermektedir. Biz mahkemeden 'Bilinçli taksir' hükümlerinin uygulanmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Aziz Akpınar'ın diğer avukatı Ayşenur Tutumlu da kazada Tuğba Akpınar'ın aracının hasarının çok fazla olması nedeniyle, sanığın hızının fazla olduğunu iddia etti.