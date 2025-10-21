Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Bursa'da şaşkına çeviren görüntü! Genç kadın bir anda kendini yere attı: Kimse ne yaptığını anlayamadı!
Giriş Tarihi: 21.10.2025 12:43 Son Güncelleme: 21.10.2025 12:56

SON DAKİKA... Bursa Osmangazi'de sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Genç kadın bir anda sokak ortasında kendini yere attı! Vatandaşlar şaşkınlık içinde kadının ne yaptığını anlamaya çalışırken o anlar cep telefonu ile kayda alındı!

İHA Yaşam
Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gazcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yolun ortasına yatarak çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Durumu görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadını bulunduğu yerden kaldırmak ve sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ancak kadın, kendisine yaklaşan sağlık görevlilerine tepki göstererek sinir krizi geçirdi.

Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

