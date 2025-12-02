SON DAKİKA... Bursa’da şoke eden olay! Hırsızlar bu kez ev çaldı: Değeri 1 milyon lira!

JANDARMA EKİPLERİ KISKIVRAK YAKALANDI

M.E'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. 8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.