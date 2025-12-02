Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Bursa'da şoke eden olay! Hırsızlar bu kez ev çaldı: Değeri 1 milyon lira!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 12:54 Son Güncelleme: 2.12.2025 12:59

SON DAKİKA... Bursa'da şoke eden olay! Hırsızlar bu kez ev çaldı: Değeri 1 milyon lira!

SON DAKİKA... Bursa'da hırsızlar, taşınabilir ev olarak bilinen tiny house'u gözüne kestirdi. 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir evi çalan şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı

AA Yaşam
SON DAKİKA... Bursa’da şoke eden olay! Hırsızlar bu kez ev çaldı: Değeri 1 milyon lira!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde taşınabilir ev (tiny house) çaldığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçeye bağlı Eğerce Mahallesi'nde M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev çalındı.

JANDARMA EKİPLERİ KISKIVRAK YAKALANDI

M.E'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. 8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Bursa'da şoke eden olay! Hırsızlar bu kez ev çaldı: Değeri 1 milyon lira!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz