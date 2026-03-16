SON DAKİKA: Bursa’da yürek yakan kaza: Minik serhat’tan geriye sadece bu görüntüler kaldı!

GÜVERCİNLERİ BESLERKEN CANINDAN OLDU
Bu sırada ailesiyle birlikte gezintiye çıkan 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu, kamyonun arka tarafında biriken güvercinleri beslemeye başladı. Görevlilerin işini bitirmesinin ardından hareket eden dev aracın sürücüsü, arkadaki küçük çocuğu fark edemedi. Talihsiz çocuk, tekerleğin altında kalarak ağır yaralandı.
HASTANEDE ACI VEDA
Çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan minik Serhat, acilen Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen, 4 yaşındaki Serhat hayata tutunamadı. Acı haberi alan aile sinir krizleri geçirdi.
SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK DAĞLADI: "GÖRENLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI"
Kazayla ilgili adli süreç devam ederken, küçük Serhat'ın hayatını kaybetmeden dakikalar önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minik çocuğun hiçbir şeyden habersiz sahil bandında neşeyle kuşların peşinden koştuğu ve onları beslediği görülüyor.
Ortaya çıkan videolarda ise Serhat'ın evde kardeşiyle oyun oynadığı ve annesine gülümsediği anlar yer alıyor. Bir çocuğun en saf haliyle kaydedilen bu kareler, sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kişiyi yasa boğdu.