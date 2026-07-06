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Giriş Tarihi: 6.07.2026 10:39

SON DAKİKA | Bursa’da yürekler ağza geldi: Freni boşalan kamyon 2 araca çarptı! 3 yaralı

SON DAKİKA | Bursa’nın Kestel ilçesinde, freni boşalan kamyonun, başka bir kamyon ile otomobile çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA | Bursa’da yürekler ağza geldi: Freni boşalan kamyon 2 araca çarptı! 3 yaralı
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Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ankara Yolu Caddesi Kestel-Bursa yönünde meydana geldi. İddiaya göre; yokuş aşağı inerken freni boşalan kamyon, önünde ilerleyen kamyon ile otomobile çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Otomobili sürükleyen kamyon refüje çarptı, kupası koparak savruldu. Diğer kamyon ise bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun kupasında sıkışan şoför ile otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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SON DAKİKA | Bursa’da yürekler ağza geldi: Freni boşalan kamyon 2 araca çarptı! 3 yaralı
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