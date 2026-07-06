SON DAKİKA | Bursa’da yürekler ağza geldi: Freni boşalan kamyon 2 araca çarptı! 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Otomobili sürükleyen kamyon refüje çarptı, kupası koparak savruldu. Diğer kamyon ise bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun kupasında sıkışan şoför ile otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin yaralandığı belirlendi.