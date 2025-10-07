Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Bütün il bu olayı konuşuyor! Cenazeyi defnettikten saatler sonra mezarı açtılar: Gerçek bakın ne çıktı!
Giriş Tarihi: 7.10.2025 16:01 Son Güncelleme: 7.10.2025 16:08

SON DAKİKA... Akılalmaz olay Uşak’ta yaşandı. İddiaya göre hastanede tedavi gören 80 ve 91 yaşındaki iki hastanın cenazeleri karıştı. İki cenaze, farklı illerde toprağa verilirken gerçeği öğrenen yakınları soluğu mezarlıkta aldı!

İHA Yaşam
SON DAKİKA... Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hastanın cenazesi karıştı. Yanlış cenazenin Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesinde defnedilmesinin ardından savcılık kararıyla mezar açıldı. Cenazeler kimlik tespitinin ardından doğru ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre; Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 gündür tedavi gören G.G. (80) pazar günü gece saatlerinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı hastanede yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 4 aydır tedavi gören G.K. (91) ise dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Her iki cenaze de hastanenin morguna alındı.

Cenaze teslim sırasında karışıklık yaşanarak, G.G.'nin cenazesi, morgda G.K.'nin yakınları tarafından teslim alınarak dün Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesinde toprağa verildi. G.K.'nin yakınları ise morga geldiklerinde cenazenin kendilerine ait olmadığını fark etti.

Durumun fark edilmesi üzerine olay savcılığa bildirildi. Savcılık kararıyla Selçikler beldesinde defnedilen G.G.'nin mezarı bugün açıldı. Cenaze çıkarılarak Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinin ardından cenaze G.G'nin ailesine teslim edildi.

Öte yandan, G.K.'nin yakınları tarafından Selçikler'e defnedilen G.G.'nin cenazesi bugün Uşak Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği, G.K.'nin ise Selçikler beldesinde defnedileceği öğrenildi.

