SON DAKİKA... Bütün il bu olayı konuşuyor! Cenazeyi defnettikten saatler sonra mezarı açtılar: Gerçek bakın ne çıktı!

Edinilen bilgilere göre; Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 gündür tedavi gören G.G. (80) pazar günü gece saatlerinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı hastanede yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 4 aydır tedavi gören G.K. (91) ise dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Her iki cenaze de hastanenin morguna alındı.