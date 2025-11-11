SON DAKİKA: Büyükçekmece’de vahşet! Ölüme götüren yol arkadaşlığı! 2 ölü 1 yaralı

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Merkez Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde, saat 00.15 sularında meydana gelen olay, bölge sakinlerini dehşete düşürdü.
İddialara göre, 39 ADZ 818 plakalı otomobil içerisinde seyahat eden dört kişi arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple şiddetli bir tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine, araçtaki şahıslardan biri, yanında bulundurduğu tabancayı çekerek diğer üç kişiye doğru art arda ateş etti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, kanlı eyleminin ardından otomobilden hızla inerek karanlıkta izini kaybettirdi ve olay yerinden uzaklaştı.
POLİS OLAY YERİNİ ABLUKA ALTINA ALDI: YARALININ DURUMU CİDDİ
Kurşunların isabet ettiği araçtaki iki kişi maalesef olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan üçüncü kişi ise ağır yaralı olarak bulundu. Olayın ihbar edilmesinin hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık personeli sevk edildi.
Polis ekipleri, olay mahallini güvenlik şeridiyle kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı. Ağır yaralı vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, yaralı kişi hızla ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Edinilen son bilgiye göre, hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.
CESETLER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının detaylarını ortaya çıkarmak için otomobil üzerinde titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından, saldırıda hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna nakledildi.
Büyükçekmece cinayeti ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, kaçan şüphelinin yakalanması için İstanbul genelinde operasyonlar başlatıldı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.