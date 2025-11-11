SON DAKİKA: Büyükçekmece’de vahşet! Ölüme götüren yol arkadaşlığı! 2 ölü 1 yaralı

İddialara göre, 39 ADZ 818 plakalı otomobil içerisinde seyahat eden dört kişi arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple şiddetli bir tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine, araçtaki şahıslardan biri, yanında bulundurduğu tabancayı çekerek diğer üç kişiye doğru art arda ateş etti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, kanlı eyleminin ardından otomobilden hızla inerek karanlıkta izini kaybettirdi ve olay yerinden uzaklaştı.