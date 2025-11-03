SON DAKİKA | Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! O anlar kameralara böyle yansıdı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ; SİLAHI MEZARLIĞA ATTIĞINI SÖYLEDİ

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Emirhan Y. (18), Ömer Faruk Y. (18) ve Muhammet K. oldukları tespit edildi. Şirintepe Mahallesi'nde bir sokakta olduklarını tespit eden Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri şüphelileri yakaladı. Ateş açanın kendisi olduğunu itiraf eden Muhammet K., ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı. Olayda kullandığı silahı mezarlığa attığını söylemesi üzerine polis mezarlıkta arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren aramalarda silah bulunamadı.

ATEŞ AÇAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadesi alındı. Hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem başlatılan Muhammet K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Muhammet K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin poliste suç kayıtlarının olmadığı öğrenilirken, olayda ağır yaralanan Recep Burhan Ataman'ın ise 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye atılması', 'Trafik güvenliğini tehlikeye atma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından poliste suç kaydı olduğu ortaya çıktı.