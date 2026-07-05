SON DAKİKA | Çanakkale’de adliyeyi basan kadın hakim dosyasında flaş gelişme: Uyuşturucu test sonucu çıktı!

İLAÇ KULLANIMI NEDENİYLE KOKAİN KULLANIMI MÜMKÜN DEĞİL

Hakim F.K.T'nin Hakimler ve Savcılar Kuruluna sunmuş olduğu dilekçede yer alan ilaç kullanımı iddiaları da dikkat çekti. Ocak ayında psikiyatrist gözetiminde yaklaşık iki ay süreyle psikiyatrist kontrolünde etken maddeli ilaçlar kullandığı belirten Hakim F.K.T. Bu ilaçların tıbbi etkileri nedeniyle kokain ile birlikte kullanımının hayati riskler oluşturabileceğine dair bilimsel çalışmalara dikkat çekerek söz konusu ilaç tedavisi sürecinde kokain kullanmasının tıbbi olarak mümkün olmadığını savundu. Kadın hakim bu durumun toksikolojik değerlendirme açısından önemli bir klinik veri olduğu ve bilirkişi incelemesinde ayrıca ele alınması gerektiğini belirtdi.