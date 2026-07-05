SON DAKİKA | Çanakkale’de adliyeyi basan kadın hakim dosyasında flaş gelişme: Uyuşturucu test sonucu çıktı!

HSK SORUŞTURMASI VE LOJMAN ARAMALARI
Olayın ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiş, hakim F.K.T'nin lojman, makam odası ve aracında aramalar yapılmış, kan, idrar ve saç örnekleri alınmıştı.
NUMUNE ALIMINA İTİRAZ
Yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T., asla uyuşturucu madde kullanmadığını iddia ederek test sonuçlarına itiraz etti. F.K.T., yaptığı başvurularda örnek alma sürecinin usule uygun yürütülmediğini savunarak, "Numunelerin doğrudan Bursa Adli Tıp Kurumu'nda alınması gerekirken, Çanakkale'de bu süreci bilmeyen bir sağlık personeli tarafından kan tüplerine konulduğunu" öne sürdü. Yaşanan sürecin ardından şok ve panik halinde olduğunu belirten hâkim, olay günü sağlıklı bir değerlendirme yapamadığını ifade etti.
İLAÇ KULLANIMI NEDENİYLE KOKAİN KULLANIMI MÜMKÜN DEĞİL
Hakim F.K.T'nin Hakimler ve Savcılar Kuruluna sunmuş olduğu dilekçede yer alan ilaç kullanımı iddiaları da dikkat çekti. Ocak ayında psikiyatrist gözetiminde yaklaşık iki ay süreyle psikiyatrist kontrolünde etken maddeli ilaçlar kullandığı belirten Hakim F.K.T. Bu ilaçların tıbbi etkileri nedeniyle kokain ile birlikte kullanımının hayati riskler oluşturabileceğine dair bilimsel çalışmalara dikkat çekerek söz konusu ilaç tedavisi sürecinde kokain kullanmasının tıbbi olarak mümkün olmadığını savundu. Kadın hakim bu durumun toksikolojik değerlendirme açısından önemli bir klinik veri olduğu ve bilirkişi incelemesinde ayrıca ele alınması gerektiğini belirtdi.
DİLEKÇE SUNDU
F.K.T., hem DNA incelemesi hem de yeniden Adli Tıp Kurumu'nda test yapılması için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına ve HSK Başmüfettişliği 'ne dilekçe sundu.
YENİDEN İNCELENDİ
HSK'ya yaptığı itirazların ardından kadın başkan F.K.T. Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü'ne yeniden saç örneği verdi. Enstitü, 22 Haziran 2026 tarihinde alınan saç örnekleri kökten itibaren ilk 5 santimetrelik bölüm esas alınarak iki ayrı segment halinde inceledi ve yeni adli toksikoloji raporu önceki gün tamamlandı.
TEMİZ ÇIKTI
L- MS/MS yöntemiyle yapılan analizlerde kokain, morfin, kodein, eroin metaboliti, THC (esrar) amfetamin ve türevleri, benzodiazepinler, antidepresanlar ve yeni nesil psikoaktif maddeler dahil analiz edilen tüm parametrelerin negatif olduğu belirlendi. Raporda ayrıca incelenen tüm saç segmentlerinde herhangi bir yasal veya yasadışı psikoaktif madde kullanımına ilişkin bulguya rastlanmadığı belirtildi.