Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Çankırı'da feci kaza: Minibüs otomobile ok gibi saplandı! 3 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:21 Son Güncelleme: 18.05.2026 16:32

SON DAKİKA | Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde minibüs, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkeş ilçesi Kadıköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.C. idaresindeki panelvan minibüs, park halinde bulunan Ahmet Kapan yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, panelvan minibüste de büyük çapta maddi hasar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dürdane Mindavallı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile 5 yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ağır yaralılardan Selime Kapan ve Mehmet Kapan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.C.C., S.Ç. ve T.D.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mindavallı'nın cenazesi hastane morguna götürüldü. Araçlar ise otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

