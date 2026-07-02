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Giriş Tarihi: 2.07.2026 09:48

SON DAKİKA | Çankırı'da zincirleme kaza! 4 yaralı

SON DAKİKA | Çankırı'da 1 TIR ve 3 otomobil birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
SON DAKİKA | Çankırı’da zincirleme kaza! 4 yaralı
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Kaza, İstanbul-Samsun kara yolunun Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuraddin İ. idaresindeki TIR, sol ön lastiğinin patlaması sonucu solda seyreden Mustafa M. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyer ile TIR'ın arasına sıkışırken, dorseden yola savrulan metal rulolar karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Ali Ş.'nin kullandığı ve Burhan Ş. idaresindeki iki otomobil, yola savrulan metal rulolara çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçlarda bulunan Mustafa M. (48), Pelin M. (12), Emine M. (44) ve Safiye Ş. (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bariyer ile tırın arasında kalan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun her iki istikametinin de bir süre trafiğe kapatılması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve belediye ekiplerince temizlenen yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇANKIRI

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SON DAKİKA | Çankırı'da zincirleme kaza! 4 yaralı
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