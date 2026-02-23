SON DAKİKA: ’Casperlar’ operasyonunda yeni gelişme! Emniyet ve adliyeye sızmışlardı! İfadeleri ortaya çıktı: Kendini borçlu hissettiği için...

"Casperlar" suç örgütüne yönelik operasyonun fitili, Almanya'da uyuşturucu trafiğine darbe vuran bir savcıya yönelik suikast ihbarıyla ateşlendi. Örgüt lideri "Hamuş" lakaplı İsmail Atız'ın yakalanmasının ardından ele geçirilen dijital materyaller, korkunç bir sızıntıyı gün yüzüne çıkardı.
İSMAİL ATIZ
ALMAN SAVCIYA SUİKAST İHBARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin Türkiye'deki emniyet güçlerinden ve adliye çalışanlarından anlık bilgi aldığı, hatta Europol ve Polnet sistemlerindeki gizli sorgulamaların ekran görüntülerini paylaştığı tespit edildi.
ŞÜPHELİLERİN NÖBETÇİ HAKİMLİK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli polis memuru A.Ö. hakimlik sorgusunda, "İbrahim Tankoş ile Narkotik Şubeden tanışıyorum. Ailecek görüşürüz. Şüpheli Serkan Cemal Güney ve İbrahim Tankoş'u ziyarete geldiğinde tanıştım. 2 yıldır isim sorgulama yetkim de yoktur. Orkinos operasyonu İçişleri Bakanlığınca da yayınlanmıştır. Operasyon tamamlandıktan sonra listeyi arkadaşım Tankoş'a da atmıştım.
"İSİM LİSTESİ SOSYAL MEDYADA GEZİYORDU"
Benim listeden isim çıkarttırma gibi bir yetkim yoktur. Orkinos operasyonu sonucunda isim listesi sosyal medyada geziyordu. İbrahim ve Serkan Cemal'e, tanıdıkları olup olmadığını sordum, tanıdıkları varsa gidip yakalayabileceğimizi söyledim. Bunun sebebi de tekrar Narkotik Şubeye dönmemdi. Tankoş'un ihraç olduğunu da bilmiyordum" dedi.
" POLNETİM GENELDE AÇIK OLUYOR..."
Şüpheli polis memuru A.A, Esenyurt'ta suç araştırması yaptığı sırada oto galerici olan Serkan Cemal Güney'le tanıştığını belirttiği ifadesinde, "Serkan Cemal'in eşi H.G şüpheli sıfatıyla tanzim edilen ifade alma ve serbest bırakma evrakını tanzim eden kişi bendim. H.G. de ifadeye geldi, ifadesini verdi. İfadesini alan kişi benim. İfade ve serbest bırakma tutanaklarının ikisini de ben tanzim ettim. Kendi sicilim olan yere imza attım. Grup şefim olan E.Y'nin ismini boş bıraktım. Gün içerisinde yaptığım evrakların hepsini bir kenara toplardım ve toplu imza atılırdı. E.Y. yerine imzayı kimin attığını bilmiyorum. Güven Şener'i Polnet sisteminden sorgulamadım. Karakolda mukayyit olduğum için Polnetim genelde açık oluyor. Ben kısa zaman için çıktığımda da açık oluyor. Sorgulama yapıldığı tarihte Serkan Cemal tarafından hesabıma 3 bin lira gönderilmesi konusunda hiçbir bilgim yoktur. Ben, Serkan Cemal'le sadece arkadaşım" ifadelerini kullandı.
"PARANIN YATMA NEDENİ BORÇLU HİSSETMESİDİR"
Şüpheli zabıt katibi E.B. ise, savunmasında, "Bir avukata nasıl bilgi veriyorsam, Serkan Cemal Güney'e de o şekilde bilgi verdim. 5 yıl üzeri cezası olan hükümlülere yardımcı olmak adına yaptım bu bilgi aktarımını. Güney'den rüşvet konusunda hiçbir talebi olmadı. UYAP sisteminde örgüt uyarısı olmadığı için Serkan Beyin sorduğu kişilerin örgütle bir ilgisi olup olmadığını düşünmedim, aklıma da gelmedi. Uyuşturucu işiyle herhangi bir ilgim ya da bilgim yoktur. Bana sorgulattığı isimleri Serkan'a sorduğumda hep 'Yakın arkadaşım.' diye cevap veriyordu. Yardımcı olmak adına bu sorgulamaları yapıp kendisine verdim. Kimseye çıkar amaçlı bir bilgi vermedim. 1 milyon 86 bin lira paranın yatmasının nedeni, benim yapmış olduğum sorgulamalar sonucunda kendisini borçlu hissederek yatırmış olduğu paralardır" şeklinde konuştu.
"ARKADAŞLIĞIMIZDAN ÖTÜRÜ..."
50 gün önce 'Casperlar' suç örgütüne üyeliği nedeniyle tutuklandığı ortaya çıkan şüpheli İbrahim Tankoş da ifadesinde, "Telefonumdan çıkan, kişisel bilgileri sorduğum her şeyi kabul ediyorum. Bununla alakalı memur arkadaşlarımın hiçbiri benden bir talepte bulunmadı. Bu kişisel verileri bana vermeleri konusunda para göndermedim. Paralar, benden borç istemeleri nedeniyle arkadaşlığımızdan ötürü attığım paralardır" dedi.
KRİPTO CÜZDANLA PARA AKLAMA TRAFİĞİ
Çetenin sadece bilgi sızdırmakla kalmadığı, aynı zamanda elde edilen yasa dışı gelirleri Tether (USDT) üzerinden soğuk cüzdanlarda akladığı belirlendi. Örgüt yöneticilerinin, polis memurlarına tek bir sorgulama için 60 bin TL gibi rakamlar ödediği, karşılığında ise gizli adres bilgileri ve arama kararlarını satın aldıkları dosyaya girdi.
4 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDILAR
Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği; şüphelilerin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Rüşvet", "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.