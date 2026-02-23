SON DAKİKA: ’Casperlar’ operasyonunda yeni gelişme! Emniyet ve adliyeye sızmışlardı! İfadeleri ortaya çıktı: Kendini borçlu hissettiği için...

"PARANIN YATMA NEDENİ BORÇLU HİSSETMESİDİR"

Şüpheli zabıt katibi E.B. ise, savunmasında, "Bir avukata nasıl bilgi veriyorsam, Serkan Cemal Güney'e de o şekilde bilgi verdim. 5 yıl üzeri cezası olan hükümlülere yardımcı olmak adına yaptım bu bilgi aktarımını. Güney'den rüşvet konusunda hiçbir talebi olmadı. UYAP sisteminde örgüt uyarısı olmadığı için Serkan Beyin sorduğu kişilerin örgütle bir ilgisi olup olmadığını düşünmedim, aklıma da gelmedi. Uyuşturucu işiyle herhangi bir ilgim ya da bilgim yoktur. Bana sorgulattığı isimleri Serkan'a sorduğumda hep 'Yakın arkadaşım.' diye cevap veriyordu. Yardımcı olmak adına bu sorgulamaları yapıp kendisine verdim. Kimseye çıkar amaçlı bir bilgi vermedim. 1 milyon 86 bin lira paranın yatmasının nedeni, benim yapmış olduğum sorgulamalar sonucunda kendisini borçlu hissederek yatırmış olduğu paralardır" şeklinde konuştu.