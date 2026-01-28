SON DAKİKA: ’Cehennem Necati’ lakabıyla tanınan Coşkun Necati Arabacı için hesap vakti: 4 ayrı suçtan hapsi istendi

NECATİ COŞKUN ARABACI (CEHENNEM NECATİ) KİMDİR?

Interpol tarafından suç örgütü olarak kabul edilen 'Hells Angels' (Cehennem Melekleri) isimli yapının Avrupa kolundaki en güçlü isimlerinden biri olan Arabacı, uzun yıllar Almanya'da 'Köln'ün Babası' olarak anıldı. Kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı gibi suçlarla anılan Arabacı, Almanya'dan sınır dışı edildikten sonra faaliyetlerini Türkiye merkezli sürdürmeye başlamıştı.