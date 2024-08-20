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Giriş Tarihi: 20.8.2024 11:20 Son Güncelleme: 20.8.2024 12:26

Son dakika: Çerkezköy'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Çerkezköy'de bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Son dakika: Çerkezköy’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Çerkezköy'ün Veliköy mevkisindeki Ersin Tagay Toprak Geri Dönüşüm Plastik Tehlikesiz Atık Geri Dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tesiste yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

İtfaiye, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Jandarmanın başlattığı tahkikat sürüyor.

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Son dakika: Çerkezköy'de geri dönüşüm tesisinde yangın
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