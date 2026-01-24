SON DAKİKA… Cesedi 5 ay sonra İstanbul Boğazı’nda bulundu… Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un annesi konuştu!

NİKOLAİ NEDEN BOĞULDU?

Yarışmada gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürerek, Adli Tıp Kurumunun hazırlayacağı otopsi raporunu beklediklerini aktaran Svechnikova, "Neden boğuldu? Neden böyle bir şey oldu? Nikolai'nin neden hayatını kaybettiğini, ona ne olduğunu anlamak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli." dedi. Üzüntüsü nedeniyle konuşmakta zorlanan baba Andrei Svechnikov ise "Ben de eski bir sporcuyum, sporla profesyonel olarak ilgilendim. Yüzücüyüm, çocuklarımı da bu şekilde yetiştirdim." diye konuştu.

Ailenin avukatı Alperen Çakmak da yetkililerin kendilerine bin saatin üzerinde ciddi ekipmanlarla arama çalışmaları yaptıklarını bildirdiğini aktardı.