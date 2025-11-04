SON DAKİKA… Cezaevindeki açık görüşte babası tarafından öldüresiye darp edilmişti: 4 yaşındaki kızdan haber var!

SON DAKİKA…Olay, geçtiğimiz günlerde Kuruçay mevkisinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Hakan A. ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi ve 4 yaşındaki kızı açık görüş ziyaretinde bir araya geldi. Ziyaret sırasında eşiyle tartışmaya başlayan Hakan K. sinirlenerek 4 yaşındaki kızına saldırdı.